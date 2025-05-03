Вкус независимости: ТОП продуктов жителей Латвии для праздничного стола

Согласно данным Maxima, при подготовке к празднованию государственных праздников чаще всего в корзину попадают такие продукты, как сметана, майонез, огурцы, яйца и картофель. Это неудивительно, ведь на праздничных столах латвийцев до сих пор доминируют исторически любимые блюда. "Хотя в последние годы покупатели все чаще задумываются о более здоровом питании, выбирают салаты с заправками на основе масла и с меньшим содержанием соли и сахара, а также охотно экспериментируют с экзотическими вкусами, в дни государственных праздников они возвращаются к традиционным ценностям. Оливье, селедка под шубой и сырный салат по-прежнему остаются любимыми закусками, а среди горячих блюд лидируют гуляш, котлеты с картошкой в разных вариантах — от пюре до драников. Любимым десертом к кофе или чаю остается овсяное лакомство", — говорит руководитель отдела продовольственного производства Maxima Latvija Виктория Богданова.