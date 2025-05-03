Вкус независимости: ТОП продуктов жителей Латвии для праздничного стола
В День восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая жители предпочитают накрывать стол, используя местные продукты, ставшие неотъемлемой частью нашей культуры. Данные Maxima Latvija и наблюдения сотрудников показывают, каким стал вкус Латвии за 35 лет независимости — блюда, любимые на протяжении десятилетий, без которых трудно представить как праздники, так и повседневную жизнь.
От Cielaviņa до Mežezers — самые популярные продукты для праздничного стола
В преддверии государственных праздников люди чаще испытывают патриотический подъем и стремятся пополнить корзину латвийскими товарами, свидетельствуют покупательские привычки клиентов Maxima. Особенно в праздничные недели наблюдается рост спроса на местные продукты — в том числе на те, которые были доступны уже 35 лет назад, например, на конфеты Serenāde, что подтверждает их устойчивую популярность. Один из самых ностальгических продуктов — ржаной хлеб, который востребован и в будни, и в праздники. В период подготовки к праздникам жители Латвии также уделяют внимание местным напиткам — так, в праздничную неделю резко возрастает спрос на напиток Mežezers.
Данные также показывают, что во время государственных праздников латвийцы любят побаловать свои вкусовые рецепторы: в списке покупок — торт Cielaviņa, печенье Selga, конфеты Skrīveru Gotiņa, различные сорта латвийского мороженого, если на улице солнечно и тепло, например, Karlsons, Pols и Rūjienas Saldējums. Кроме того, корзины покупателей стабильно пополняются творожными сырками Kārums, спрос на которые всегда остается высоким.
Времена меняются, но традиции праздничной кухни остаются
Согласно данным Maxima, при подготовке к празднованию государственных праздников чаще всего в корзину попадают такие продукты, как сметана, майонез, огурцы, яйца и картофель. Это неудивительно, ведь на праздничных столах латвийцев до сих пор доминируют исторически любимые блюда. "Хотя в последние годы покупатели все чаще задумываются о более здоровом питании, выбирают салаты с заправками на основе масла и с меньшим содержанием соли и сахара, а также охотно экспериментируют с экзотическими вкусами, в дни государственных праздников они возвращаются к традиционным ценностям. Оливье, селедка под шубой и сырный салат по-прежнему остаются любимыми закусками, а среди горячих блюд лидируют гуляш, котлеты с картошкой в разных вариантах — от пюре до драников. Любимым десертом к кофе или чаю остается овсяное лакомство", — говорит руководитель отдела продовольственного производства Maxima Latvija Виктория Богданова.