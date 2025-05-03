В субботу в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков
фото: Evija Trifanova/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков

Отдел новостей

LETA

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, но без существенных осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Согласно прогнозу синоптиков, днем солнце будет периодически скрываться за облаками, но существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, а температура воздуха поднимется до +12…+17 градусов, но на побережье будет немного прохладнее.

В Риге облачность будет изменяться в течение дня, но значительных осадков не предвидится. Ожидается слабый ветер, а температура воздуха составит +15…+17 градусов.

Темы

Прогноз погодыЛатвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии

Другие сейчас читают