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В Латвии
Сегодня 09:06
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, но без существенных осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Согласно прогнозу синоптиков, днем солнце будет периодически скрываться за облаками, но существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, а температура воздуха поднимется до +12…+17 градусов, но на побережье будет немного прохладнее.
В Риге облачность будет изменяться в течение дня, но значительных осадков не предвидится. Ожидается слабый ветер, а температура воздуха составит +15…+17 градусов.