Как изменяется рынок труда Латвии: главные тренды и прогнозы

Уровень безработицы в Латвии сейчас достаточно низкий — около 7 процентов. В последнее время ситуация с вакансиями улучшилась: по сравнению с осенью прошлого года на рынке труда появилось на 10 процентов больше предложений. Это связано и с сезонными работами и с тем, что экономика пусть медленно, но растет, — компаниии перестают осторожничать и начинают понемногу нанимать сотрудников. Сейчас средняя брутто-зарплата в Латвии составляет 1700 EUR, хотя разница между зарплатами в Риге и регионах довольно большая, сообщаеь LSM+.