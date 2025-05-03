Как изменяется рынок труда Латвии: главные тренды и прогнозы
Рынок труда Латвии демонстрирует стабильность и постепенный рост, предлагая все больше вакансий. Зарплаты продолжают увеличиваться, а востребованные специалисты находят работу быстро, считает глава компании Alma Career Latvia и портала CV-Online Айвис Бродиньш.
Уровень безработицы в Латвии сейчас достаточно низкий — около 7 процентов. В последнее время ситуация с вакансиями улучшилась: по сравнению с осенью прошлого года на рынке труда появилось на 10 процентов больше предложений. Это связано и с сезонными работами и с тем, что экономика пусть медленно, но растет, — компаниии перестают осторожничать и начинают понемногу нанимать сотрудников. Сейчас средняя брутто-зарплата в Латвии составляет 1700 EUR, хотя разница между зарплатами в Риге и регионах довольно большая, сообщаеь LSM+.
«Я думаю, что в этом году зарплаты вырастут на 4-5 процентов, но это будет больше касаться тех, у кого очень низкая зарплата или очень востребованная специальность», — поясняет Айвис Бродиньш.
Интерес к поиску работы достаточно высокий: «В среднем у нас 25-30 заявок на одну вакансию. Не все компании смогли повысить зарплату в условиях инфляции, поэтому люди начинают «смотреть по сторонам». По результатам проведенного нами опроса, более 30 процентов сотрудников собираются искать более высокооплачиваемую работу в течение ближайших шести месяцев. И если работодатели будут по-прежнему консервативны плане зарплаты, то столкнутся с высокой ротацией сотрудников», — говорит специалист.
По словам Бродиньша, обладатели наиболее востребованных специальностей сегодня могут найти работу довольно быстро — буквально за пару недель. В топе-3 на рынке труда — водители, строители, работники торговли.