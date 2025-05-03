ВИДЕО: во время учений земессарга решила поддержать... самка глухаря

«Сначала подумали, что с ней что-то не так, но нет — вполне бойкая. Кто ее знает, что на нее нашло — наверное, весеннее брачное безумие, потому такая смелая — не только не убегала, но еще и преданно следовала за нами, и даже с удовольствием прищуривалась, когда ей чесали макушку. Ну, сумасшедшая девчонка! Да… Красивая у нас Латвия!» — рассказывает Кажокс об этой необычной встрече в лесу.