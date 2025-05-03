ВИДЕО: во время учений земессарга решила поддержать... самка глухаря
Невероятной историей на своей странице в Facebook поделился земессарг (доброволец латвийской Национальной гвардии) Нормунд Кажокс — в конце апреля 2025 года во время боевого/учебного задания, к нему в лесу присоединилась птица.
«Сначала подумали, что с ней что-то не так, но нет — вполне бойкая. Кто ее знает, что на нее нашло — наверное, весеннее брачное безумие, потому такая смелая — не только не убегала, но еще и преданно следовала за нами, и даже с удовольствием прищуривалась, когда ей чесали макушку. Ну, сумасшедшая девчонка! Да… Красивая у нас Латвия!» — рассказывает Кажокс об этой необычной встрече в лесу.
«Это действительно уникальное зрелище, даже во сне такого не увидишь», — прокомментировал видео пользователь по имени Янис. Ирена отметила, что «сюжет достоин киноэкрана». А Иева предположила: «Может, Нормунд так хорошо замаскировался, что глухарка и не поняла, что рядом человек».
Сам Нормунд подчеркивает, что птица вела себя так доверчиво, скорее всего, из-за весеннего периода ухаживания. «Она пришла искать дружбы. И вот мы там лежим в засаде и планируем атаку», — пошутил он.
Он добавил, что это не первый раз, когда в лесу с ним происходят удивительные встречи — этой весной он также наткнулся на змею длиной почти метр: «Показываю руками, какая длинная была — понимаю, звучит неправдоподобно. Но ведь правда — огромная! Может, не метр, но длина уверенного шага точно. Тогда не было времени остановиться и сфотографировать, а жаль — вы бы тоже увидели, какая она была красивая», — делится впечатлениями Нормунд.