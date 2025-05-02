Ночью в Латвии ожидаются грозы и сильный дождь, днем - до +17
В первой половине ночи в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и сильными ливнями, особенно в центральной и восточной части страны, однако ближе к утру осадки прекратятся и небо начнет проясняться.
В ночные часы облачность будет переменной — в первой половине ночи небо будет более затянутым, особенно в центральных и восточных районах, где ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Однако во второй половине ночи осадки постепенно прекратятся, и в большинстве мест прояснится.
Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, при грозах местами на востоке порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха понизится до +3…+7°, в юго-восточных районах будет теплее — +8…+10°.
В Риге в первой половине ночи ожидается облачная погода с кратковременными дождями, возможны и грозовые разряды. Во второй половине ночи облаков станет меньше, и осадки прекратятся. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, а минимальная температура составит +5…+7°.
Днем в столице временами солнце будет скрываться за облаками, но существенных осадков не ожидается. Ветер — слабый, температура воздуха поднимется до +12…+17°, на побережье будет на пару градусов прохладнее.
В целом в Риге днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, слабый ветер и температура до +15…+17°.