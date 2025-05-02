Ночью в Латвии ожидаются грозы и сильный дождь, днем - до +17

В ночные часы облачность будет переменной — в первой половине ночи небо будет более затянутым, особенно в центральных и восточных районах, где ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Однако во второй половине ночи осадки постепенно прекратятся, и в большинстве мест прояснится.