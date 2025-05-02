Миериня: Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность

Как сообщили в пресс-службе Сейма, во время встречи обсуждались такие вопросы, как единство Европы и координация в рамках трансатлантического диалога, возможности расширения экономического сотрудничества с Польшей, которая является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Латвии. Миериня во время встречи подчеркнула, что Латвия и Польша - близкие партнеры, поддерживающие активный политический диалог и координирующие действия по региональным вопросам, повестке дня Европейского союза и НАТО.