"Потребуются столетия и миллионы жертв": эксперты оценили шансы РФ захватить Украину

В то же время ошеломляющие потери в людях и технике еще не привели к краху российских военных в Украине, отмечает аналитик. Кремль оснащает свои силы тысячами гражданских транспортных средств, включая скутеры, компактные автомобили и автобусы. Также РФ набирает 30 000 военнослужащих в месяц, и, поскольку многие раненые в конечном итоге возвращаются на передовую, российские вооруженные силы ежемесячно набирают больше людей, чем теряют.