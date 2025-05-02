Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:02
Вечером местами в Латвии ожидаются дождь, гроза и сильные ливни
В пятницу в Латвии потеплеет, солнце будет чередоваться с облаками, а во второй половине дня и вечером в западных и центральных районах ожидается дождь, местами гроза и сильные ливни, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ветер будет южный, юго-западный, с порывами до 15-18 м/с, а на побережье моря до 20-21 м/с. Температура воздуха повысится до +15..+20 градусов.
В Риге вечером также ожидается дождь и возможна гроза. В столице будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 15-16 м/с, а максимальная температура воздуха составит +17..+19 градусов.