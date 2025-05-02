Государство добавляет миллионы латвийцам, которые хотят купить электромобили

Правительство увеличило финансирование программы господдержки на покупку электромобилей и гибридных машин с внешней зарядкой. Теперь на эти цели доступно 30 миллионов евро вместо прежних 19, сообщает LSM+. Причина проста: спрос оказался намного выше ожидаемого. Уже подано более чем 4300 заявок, а поддержано свыше четырех тысяч покупок. При этом средняя стоимость нового электромобиля составляет около 36,5 тысячи евро. Дополнительные 11 миллионов позволят приобрести еще до 2,5 машин.