Meta предупреждает: приложения WhatsApp, Facebook и Instagram в Европе могут работать хуже

Европейская комиссия указала, что такая модель нарушает требования Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), поскольку она не предоставляет пользователям возможности выбрать услугу, использующую меньше их персональных данных, но при этом сопоставимую с версией с персонализированной рекламой. «Учитывая замечания ЕК в рамках DMA, мы ожидаем, что нам придется внести определенные изменения в нашу модель», — говорится в квартальном отчете о прибылях Meta. Компания также заявила, что эти изменения «могут существенно ухудшить пользовательский опыт в Европе и значительно повлиять» на ее деятельность и доходы в регионе. Эти последствия могут начать проявляться уже в третьем квартале этого года и сохраняться до тех пор, пока решение не будет обжаловано.