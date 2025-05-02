Meta предупреждает: приложения WhatsApp, Facebook и Instagram в Европе могут работать хуже
Компания Meta предупредила, что пользователи в Европе могут столкнуться с "значительно худшим" пользовательским опытом после внесения важных изменений, требуемых Европейской комиссией (ЕК).
Недавно Meta была оштрафована на 200 миллионов евро. Штраф связан с так называемой моделью «заплати или согласись», которая действовала с марта по ноябрь 2024 года. В соответствии с этой моделью пользователи Facebook и Instagram в ЕС должны были выбрать между ежемесячной подпиской на версию платформы без рекламы и бесплатной версией с персонализированной рекламой.
Европейская комиссия указала, что такая модель нарушает требования Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), поскольку она не предоставляет пользователям возможности выбрать услугу, использующую меньше их персональных данных, но при этом сопоставимую с версией с персонализированной рекламой. «Учитывая замечания ЕК в рамках DMA, мы ожидаем, что нам придется внести определенные изменения в нашу модель», — говорится в квартальном отчете о прибылях Meta. Компания также заявила, что эти изменения «могут существенно ухудшить пользовательский опыт в Европе и значительно повлиять» на ее деятельность и доходы в регионе. Эти последствия могут начать проявляться уже в третьем квартале этого года и сохраняться до тех пор, пока решение не будет обжаловано.
Аналитик Mobile Dev Memo Эрик Зайферт отметил, что Meta может стратегически попытаться превратить европейских пользователей в своих сторонников. «В конечном итоге они хотят, чтобы общественность выступила против этого регулирования, которое, по их мнению, явно ухудшает качество продуктов, доступных для жителей ЕС», — сказал он в телефонном разговоре с BBC после заявления компании.
Meta, ранее известная как Facebook, включает как социальную сеть Instagram, так и мессенджер WhatsApp. В настоящее время ЕК также рассматривает еще одну функцию, которую Meta внедрила в прошлом году и которую компания описывает как использующую меньше личных данных для показа рекламы.