От советника до врага: Зеленский вводит санкции против Арестовича
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких десятков человек и компаний, в том числе против бывшего советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Указ был опубликован в четверг на официальном сайте президента.
Арестович в январе 2023 года ушёл с должности советника в ответ на критику, вызванную его предположением, что российская ракета попала в жилой дом в Днепре лишь потому, что была сбита украинской системой ПВО. После этого Арестович покинул Украину и начал активно выступать против Зеленского и его команды.
Украина возбудила против Арестовича два уголовных дела — одно по обвинению в пропаганде насилия после высказывания о женщинах, другое — по статье о лжесвидетельстве после конфликта с депутатом Верховной рады вокруг русского языка. В свою очередь в России в отношении Арестовича открыты уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и распространении так называемых фейков о российской армии.