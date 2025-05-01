От советника до врага: Зеленский вводит санкции против Арестовича

Украина возбудила против Арестовича два уголовных дела — одно по обвинению в пропаганде насилия после высказывания о женщинах, другое — по статье о лжесвидетельстве после конфликта с депутатом Верховной рады вокруг русского языка. В свою очередь в России в отношении Арестовича открыты уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и распространении так называемых фейков о российской армии.