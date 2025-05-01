В Эстонии в Союзе защиты детей работала женщина, ранее осужденная за сексуальную связь с несовершеннолетней ученицей

Первый физический контакт произошел примерно через месяц. "Мы были вдвоем в классе. В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала. Я не сразу поняла, что происходит, - это был настоящий шок. После этого мы продолжили общение, будто ничего не случилось. Позже она пригласила меня к себе домой. Я решила, что поцелуй был случайным, и согласилась прийти. Там это произошло впервые", - поделилась девушка. Сейчас она считает, что учительница манипулировала ею. Адвокат обвиняемой в 2020 году утверждал, что состава преступления не было, а была взаимная симпатия.