В Эстонии в Союзе защиты детей работала женщина, ранее осужденная за сексуальную связь с несовершеннолетней ученицей
В эстонской некоммерческой организации Союз защиты детей несколько лет работала женщина, которая вступила в сексуальные отношения со своей молодой ученицей. Хотя за это учительница была признана виновной уже три года назад, руководство союза узнало об этом только сейчас, после чего с ней расторгли трудовой договор.
Как писал Postimees в 2020 году, на скамье подсудимых в Нарве оказалась женщина-педагог в возрасте чуть за тридцать, у которой за четыре года до этого возникла интимная связь с 14-летней школьницей. Во время закрытого судебного разбирательства пострадавшая, ставшая к тому времени совершеннолетней, рассказала, что привязалась к учительнице, которая была вдвое старше. "Она контролировала всю мою жизнь. Мы могли часами вести переписку в Messenger, она говорила мне комплименты и хвалила меня", - рассказала девушка.
Первый физический контакт произошел примерно через месяц. "Мы были вдвоем в классе. В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала. Я не сразу поняла, что происходит, - это был настоящий шок. После этого мы продолжили общение, будто ничего не случилось. Позже она пригласила меня к себе домой. Я решила, что поцелуй был случайным, и согласилась прийти. Там это произошло впервые", - поделилась девушка. Сейчас она считает, что учительница манипулировала ею. Адвокат обвиняемой в 2020 году утверждал, что состава преступления не было, а была взаимная симпатия.
В июне 2021 года Вируский уездный суд признал работавшую тогда педагогом Анастасию М. виновной в физическом насилии и склонении ребенка к употреблению алкоголя. Хотя прокуратура добивалась осуждения и за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетней, по этому пункту обвиняемая была оправдана. Дело прошло через все инстанции, и в 2022 году Государственный суд решил оставить в силе частично обвинительный приговор уездного суда. Женщине было назначено условное наказание: денежный штраф в 772,80 евро с испытательным сроком в один год.
По словам прокурора Сирье Мерило, причина оправдания М. по статье о сексуальных преступлениях была юридической. "По закону, преступление имеет место только тогда, когда используется доверие потерпевшего или он находится в зависимости от совершившего преступление. Суды признали, что сексуальные действия были, но достаточной зависимости для состава преступления не было", - объяснила Мерило. Наказание было мягким, так как с момента совершения проступков прошло много времени, и более суровое наказание уже не представлялось необходимым.
После вступления приговора в силу женщина не могла больше работать в школе, однако это не помешало ей устроиться в Союз защиты детей в 2023 году, где еще в понедельник, 28 апреля, на сайте Союза она значилась координатором программы Kiusamisest vabaks, которая реализуется в детских садах, школах и яслях. На следующий день после запроса Postimees ее имя с сайта убрали.
Как сообщила пресс-секретарь Союза защиты детей Элийсе Тийдуссалу, бывшая учительница устроилась к ним два года назад как офис-ассистент, а позже заняла должность координатора. Оба поста не предусматривали работы с детьми. "За время работы М. в Союзе не поступало никаких сведений о ее неэтичном поведении", - уточнила она.