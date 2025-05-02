Туристам на заметку: жителям Латвии, собравшимся в Таиланд, надо знать новые правила въезда в эту страну

Таиланд популярен среди туристов своим тропическим климатом, нетронутыми пляжами, бурной ночной жизнью и буддийскими храмами. Отрасль, в которой занят каждый пятый работник страны и на которую приходится около 13% валового внутреннего продукта, приняла около 12 миллионов туристов с начала года, что мало чем изменилось по сравнению с прошлым годом.