Туристам на заметку: жителям Латвии, собравшимся в Таиланд, надо знать новые правила въезда в эту страну
Таиланд с 1 мая 2025 года начал требовать от иностранных гостей заполнять цифровую форму перед вылетом на отдых в страну.
Как сообщает Bloomberg, начиная с понедельника, 28 апреля, путешественники могут заполнять онлайн-карту, которая заменяет ранее использовавшуюся бумажную форму и является обязательной для всех иностранцев, въезжающих в страну воздушным, наземным или морским путем. Формы можно найти на веб-сайте иммиграционного бюро Таиланда.
Карты прибытия будут синхронизированы с биометрической базой данных иммиграционного бюро Таиланда, что позволит проверять криминальное прошлое посетителей.
Таиланд популярен среди туристов своим тропическим климатом, нетронутыми пляжами, бурной ночной жизнью и буддийскими храмами. Отрасль, в которой занят каждый пятый работник страны и на которую приходится около 13% валового внутреннего продукта, приняла около 12 миллионов туристов с начала года, что мало чем изменилось по сравнению с прошлым годом.
Путешественники могут проходить онлайн-регистрацию для въезда в Таиланд за три дня до запланированной даты прибытия, и ее можно подавать индивидуально или группой. Требуемые данные включают паспортные данные, личные и туристические данные, информацию о проживании в Таиланде и базовую декларацию о состоянии здоровья.