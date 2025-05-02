Пассажиры, внимание! В аэропорту "Рига" меняется порядок прохождения автоматического паспортного контроля

Как сообщили в рижском аэропорту, до сих пор воспользоваться автоматическими воротами в зоне прибытия можно было только с 18 лет. В аэропорту уточнили, что в зоне паспортного контроля по прибытии установлены еще двое дополнительных автоматических ворот.