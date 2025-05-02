Пассажиры, внимание! В аэропорту "Рига" меняется порядок прохождения автоматического паспортного контроля
В пункте паспортного контроля в аэропорту Риги граждане стран Европейского Союза, прибывающие в Латвию из государств за пределами Шенгенской зоны, смогут пользоваться автоматическими воротами пограничного контроля с 14 лет.
Как сообщили в рижском аэропорту, до сих пор воспользоваться автоматическими воротами в зоне прибытия можно было только с 18 лет. В аэропорту уточнили, что в зоне паспортного контроля по прибытии установлены еще двое дополнительных автоматических ворот.
В то же время в зоне вылета сохраняется прежний возрастной порог для использования автоматических ворот — с 18 лет. В ближайшее время планируется установить десять новых автоматических ворот в зоне вылета.
В связи с ожидаемым ростом числа пассажиров в летний сезон отпусков, снижение возрастного порога и увеличение количества ворот, по информации аэропорта, позволит ускорить обслуживание пассажиров, прилетающих в Ригу из стран вне Шенгенской зоны, и сократить очереди на пограничном контроле.