"Местные жители ждали новую торговую точку": в Звейниекциемсе открылся магазин ELVI
30 апреля латвийская сеть розничной торговли ELVI открыла первый в этом году новый магазин под брендом ELVI в Звейниекциемсе, по адресу Аллея Берзу, 1. Новый магазин предлагает покупателям широкий ассортимент товаров и современный опыт покупок. Торговый зал площадью 320 квадратных метров оснащен современными и устойчивыми решениями для торговой среды.
Член правления SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне отмечает:
«Я рада, что к семье ELVI присоединился новый магазин в Видземе — в Звейниекциемсе. Хозяином магазина станет крупнейший партнер ELVI — SIA Vita Mārkets, который уже вложил значительные инвестиции в благоустройство этого объекта. Здание было полностью отреставрировано до открытия магазина. Для устойчивой работы были установлены современные и энергоэффективные торговые установки. Так как магазин расположен в жилом районе рядом с портом Скулте, уже в первые часы после открытия мы почувствовали, как сильно местные жители ждали новую торговую точку. Уверена, что мы станем своими и для людей этого края».
Теперь жители Звейниекциемса смогут приобретать рядом с домом все необходимое для повседневной жизни семьи — от популярных продуктов крупных брендов до товаров латвийских производителей, качественной кулинарии под брендом ELVI, свежей выпечки и горячего кофе.