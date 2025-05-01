"Местные жители ждали новую торговую точку": в Звейниекциемсе открылся магазин ELVI

Член правления SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне отмечает:

«Я рада, что к семье ELVI присоединился новый магазин в Видземе — в Звейниекциемсе. Хозяином магазина станет крупнейший партнер ELVI — SIA Vita Mārkets, который уже вложил значительные инвестиции в благоустройство этого объекта. Здание было полностью отреставрировано до открытия магазина. Для устойчивой работы были установлены современные и энергоэффективные торговые установки. Так как магазин расположен в жилом районе рядом с портом Скулте, уже в первые часы после открытия мы почувствовали, как сильно местные жители ждали новую торговую точку. Уверена, что мы станем своими и для людей этого края».