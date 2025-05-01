В Эстонии не знающим госязыка русским советуют идти к врачу с переводчиком
Все меньше молодых медицинских работников в Эстонии знают русский язык, и чтобы пациент не остался без помощи, лучше взять с собой на прием знакомого или родственника, который смог бы перевести.
"Молодые специалисты, доктора, сестры действительно не знают русского языка. Они могут общаться на английском, немецком, французском. А русский язык отходит на задний план. Для того чтобы человек не остался без помощи, уже сегодня мы должны быть готовы к тому, что не всегда медицинские услуги будут на русском языке. Увы, это знак времени. И поэтому, чтобы избежать непонимания, можно взять с собой знакомого, родственника, которые знают эстонский или английский, чтобы он мог перевести", – сказала семейный врач Ванда Кристьян в веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей". Об этом пишет rus.err.ee.
По ее словам, в Эстонии обсуждалась возможность государственного переводчика, но для этого ресурса нет. "Сегодня, во всяком случае, государство этого не предлагает. Переводчику надо платить зарплату, он должен быть на дежурстве. Кроме того, тогда должны быть переводчики, которые бы переводили на разные языки, не только на русский. Я думаю, что идея с переводчиком в медицинских учреждениях не самая быстро осуществимая и не самая реальная", – добавила она.
В Латвии тоже не так давно приняли правила, согласно которым, если доктор не говорит на русском языке, пациентам следует приходить к нему с переводчиком. Более того, это правило теперь решили принять и в Службе госдоходов - теперь консультанты СГД обслуживают посетителей только на латышском языке.