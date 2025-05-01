Отец с сыном обнаружили в Даугаве тело мужчины - к его рукам были прикреплены гири

Информация о пропавших в окрестностях в последнее время не поступала, однако Оскар вспомнил странный пост в социальных сетях: кто-то писал о приплывшей к берегу в Лиелварде надувной лодке, в которой были фонарик, мобильный телефон и... такие же пластиковые стяжки, как те, что нашли на теле.