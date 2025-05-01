Отец с сыном обнаружили в Даугаве тело мужчины - к его рукам были прикреплены гири
Во вторник, 29 апреля, в поселке Дзелмес (Юмправская волость, Огрский край) местные жители заметили в реке Даугава тело человека. На место были вызваны оперативные службы, которые извлекли тело из воды. Однако находка повергла очевидцев в настоящий шок — к рукам погибшего были прикреплены гири, сообщает передача "Degpunktā".
Тело было обнаружено во второй половине дня, когда мужчина с сыном решил испытать самодельное плавсредство, построенное зимой. На обратном пути по реке они заметили в воде объект, который не походил ни на камень, ни на дерево. Приблизившись, они с ужасом поняли — в воде находится человек.
Оскар, очевидец, рассказал: "Сначала подумали, что это мусор. Но метров с 30 уже было видно силуэт человека. Подплыли ближе — он лежал лицом вниз, ноги торчали из воды. Это точно был человек".
Когда спасатели вытащили тело на берег, стало ясно — мужчина находился в воде уже несколько дней. Он был одет по-весеннему: в легкой куртке, спортивных брюках и кроссовках. Самое странное — к его предплечьям пластиковыми стяжками были прикреплены гири.
Оскар: "Это, конечно, загадка. Зачем Или он сам это сделал, или кто-то помог. Полиция тоже склоняется к этим двум версиям".
Информация о пропавших в окрестностях в последнее время не поступала, однако Оскар вспомнил странный пост в социальных сетях: кто-то писал о приплывшей к берегу в Лиелварде надувной лодке, в которой были фонарик, мобильный телефон и... такие же пластиковые стяжки, как те, что нашли на теле.
Личность погибшего пока не установлена. Предположительный возраст мужчины — около 40 лет. Полиция возбудила уголовное дело и рассматривает несколько версий произошедшего, включая самоубийство и насильственную смерть. Следствие продолжается, и правоохранительные органы просят всех, кто может помочь в установлении личности погибшего или обстоятельств происшествия, обращаться в ближайшее отделение полиции.