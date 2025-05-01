Приятные изменения для клиентов Swedbank от 6-ти до 25-ти лет с 1 мая
С сегодняшнего дня дети и молодежь в возрасте от 6 до 25 лет включительно смогут пользоваться повседневными банковскими услугами Swedbank - дебетовой картой и переводами - бесплатно.
В рамках запуска базового комплекта услуг для детей и молодежи, Swedbank обеспечит бесплатное обслуживание для 140 000 клиентов.
Как пояснил руководитель управления по работе с частными лицами Айнар Балцерс, в мае прошлого года базовый комплект уже был подключен 700 000 клиентам банка — тогда была снижена его ежемесячная плата и предоставлена возможность совершать определенное количество бесплатных переводов на счета в других банках.
В бесплатный пакет для детей и молодежи входит карта Swedbank ISIC или дебетовая карта, а также платежи на счета в других банках:
- для клиентов от 6 до 22 лет — неограниченное количество переводов,
- для клиентов от 23 до 25 лет — 10 переводов в месяц.
Пакет активируется автоматически всем держателям карт в данной возрастной группе — ни детям, ни их родителям ничего делать не нужно. Также и молодые люди от 23 до 25 лет, которые ранее уже подключили базовый комплект (и платили 1,1 евро в месяц), теперь получают его бесплатно.
По данным Swedbank, чаще всего первый банковский счет молодые люди открывают в возрасте 13 лет, однако в последние годы наблюдается тенденция открывать счет уже при поступлении ребенка в школу. Например, в прошлом году около 300 шестилетних детей получили дебетовую карту и банковский счет, а среди семилеток это число уже было вчетверо больше — около 1200. В целом, за последние три года наиболее выраженный рост отмечается в возрастной группе от 9 до 11 лет — увеличение на 4%.
Интересно, что с возрастом детей увеличиваются и суммы поступлений на их счета. Если в 6-13 лет на счетах в среднем находится 34 евро в месяц, то в 14-15 лет – уже 74 евро, а в 16-17 лет – около 150 евро в месяц. Данные Swedbank показывают, что 82% детей тратят свои деньги с помощью карт, а только 24% иногда снимают наличные в банкоматах.