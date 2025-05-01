Приятные изменения для клиентов Swedbank от 6-ти до 25-ти лет с 1 мая

По данным Swedbank, чаще всего первый банковский счет молодые люди открывают в возрасте 13 лет, однако в последние годы наблюдается тенденция открывать счет уже при поступлении ребенка в школу. Например, в прошлом году около 300 шестилетних детей получили дебетовую карту и банковский счет, а среди семилеток это число уже было вчетверо больше — около 1200. В целом, за последние три года наиболее выраженный рост отмечается в возрастной группе от 9 до 11 лет — увеличение на 4%.