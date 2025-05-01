Заболели на выходных? Не паникуйте - медицинскую помощь можно получить и у дежурных врачей
Праздники — это не повод забыть о здоровье. Даже если что-то случилось в выходной, помощь рядом. Во время праздничных выходных жители Латвии могут получить медицинскую консультацию и у дежурных врачей, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).
Медицинские консультации при легких заболеваниях доступны круглосуточно — позвонив по номеру 66016001 на консультационный телефон семейных врачей. Жителей призывают обращаться туда также в случае сомнений: требуется ли срочная помощь или можно дождаться окончания праздников и обратиться к своему семейному врачу.
В Риге и других крупных городах Латвии государственную оплачиваемую медицинскую помощь окажут дежурные врачи, которые консультируют в рамках компетенции семейного врача.
При травмах (например, ожогах, переломах, вывихах) или внезапных заболеваниях помощь окажут в пунктах неотложной медицинской помощи. В экстренных случаях, когда есть угроза здоровью или жизни, помощь окажут приемные отделения больниц или Служба неотложной медицинской помощи, которую можно вызвать по номеру 113.
NVD напоминает: перед тем как самостоятельно ехать в приемное отделение больницы, лучше предварительно позвонить, чтобы уточнить, смогут ли там оказать нужную помощь.
Например, одни отделения принимают при подозрении на перелом или для наложения швов, другие — при ожогах. График работы дежурных врачей в праздничные дни и подробная информация о возможностях получения медицинской помощи доступна на сайте NVD, в разделе "Kur saņemt medicīnisko palīdzību?".
Также NVD советует заранее проверить домашнюю аптечку: убедиться, что есть все необходимые и регулярно принимаемые лекарства, а также средства первой помощи. Если у вас хронические заболевания, не откладывайте обновление рецептов — чтобы в выходные, когда семейный врач недоступен, не остаться без нужных медикаментов.