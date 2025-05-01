Заболели на выходных? Не паникуйте - медицинскую помощь можно получить и у дежурных врачей

Также NVD советует заранее проверить домашнюю аптечку: убедиться, что есть все необходимые и регулярно принимаемые лекарства, а также средства первой помощи. Если у вас хронические заболевания, не откладывайте обновление рецептов — чтобы в выходные, когда семейный врач недоступен, не остаться без нужных медикаментов.