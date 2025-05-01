США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых
Вашингтон и Киев подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.
«Благодаря неустанным усилиям президента [США Дональда] Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины», — сказал глава американского Минфина Скотт Бессент.
Информацию о заключении сделки подтвердила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она также перечислила главные положения документа:
- Все украинские ресурсы будут находиться в собственности и под контролем Киева. Именно власти страны будут определять, где и что будут добывать США;
- Киев и Вашингтон будут управлять фондом по восстановлению Украины совместно, ни у одной из сторон не будет решающего голоса;
- Государственные компании, такие как Укрнафта и Энергоатом, останутся в собственности украинского государства;
- Соглашение не содержит упоминаний каких-либо долговых обязательств Украины перед США;
- Документ не противоречит украинской Конституции и не изменяет курс страны на евроинтеграцию;
- Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям на проекты в сфере критических металлов, нефти и газа. Для его функционирования предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс Украины;
- Вашингтон сможет привлекать дополнительные инвестиции и технологии как из США, так и из Европы и других стран;
- Доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона в рамках соглашения теоретически сможет получить более 350 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что именно такую сумму предыдущий глава Белого дома Джо Байден направил Киеву «наличными и военной техникой». «Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны. Это также хорошо для [Украины], потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — сказал Трамп.