США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона в рамках соглашения теоретически сможет получить более 350 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что именно такую сумму предыдущий глава Белого дома Джо Байден направил Киеву «наличными и военной техникой». «Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны. Это также хорошо для [Украины], потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — сказал Трамп.