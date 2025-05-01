США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых
фото: Best Image / BACKGRID/ Vida Press
Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
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США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

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Новая газета. Европа

Вашингтон и Киев подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

«Благодаря неустанным усилиям президента [США Дональда] Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины», — сказал глава американского Минфина Скотт Бессент.

Информацию о заключении сделки подтвердила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она также перечислила главные положения документа:

  • Все украинские ресурсы будут находиться в собственности и под контролем Киева. Именно власти страны будут определять, где и что будут добывать США;
  • Киев и Вашингтон будут управлять фондом по восстановлению Украины совместно, ни у одной из сторон не будет решающего голоса;
  • Государственные компании, такие как Укрнафта и Энергоатом, останутся в собственности украинского государства;
  • Соглашение не содержит упоминаний каких-либо долговых обязательств Украины перед США;
  • Документ не противоречит украинской Конституции и не изменяет курс страны на евроинтеграцию;
  • Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям на проекты в сфере критических металлов, нефти и газа. Для его функционирования предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс Украины;
  • Вашингтон сможет привлекать дополнительные инвестиции и технологии как из США, так и из Европы и других стран;
  • Доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона в рамках соглашения теоретически сможет получить более 350 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что именно такую сумму предыдущий глава Белого дома Джо Байден направил Киеву «наличными и военной техникой». «Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны. Это также хорошо для [Украины], потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — сказал Трамп.

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