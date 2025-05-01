Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:43
Первый день мая пройдет без существенных осадков
По прогнозу синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первый день мая облачность будет переменной, но значительных осадков не ожидается.
Ветер будет слабым, а максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.
В Риге утром небо будет малооблачным, но к вечеру облачность постепенно увеличится. Тем не менее, осадков не предвидится. В столице также будет слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов.