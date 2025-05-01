Из Рижского порта вывезена почти вся опасная аммиачная селитра

5 марта этого года было принято решение о продаже аммиачной селитры, хранившейся на терминале RFT, зарегистрированному в Латвии предпринимателю, не подпадающему под международные санкции. Это разрешение также было выдано с целью предотвращения возможной угрозы окружающей среде. Все средства, полученные от продажи, уже заморожены в латвийских кредитных учреждениях в соответствии с санкционным режимом.