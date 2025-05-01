Из Рижского порта вывезена почти вся опасная аммиачная селитра
Из Рижского порта вывезена практически вся потенциально опасная аммиачная селитра, которая хранилась там с 2022 года после введения санкций. Об этом в среду, 30 апреля, была проинформирована Комиссия по гражданской защите Рижской думы представителями ответственных служб.
В терминале SIA "Riga Fertilizer Terminal" (RFT) хранилось более 9000 тонн аммиачной селитры, используемой в сельском хозяйстве как удобрение. После получения разрешения в начале апреля началась вывозка удобрений, и в настоящее время на складе осталось лишь 7% от первоначального объема. Планируется, что оставшаяся часть аммиачной селитры будет вывезена в течение следующей недели.
На этой неделе условия хранения удобрений проверили представители Государственной службы окружающей среды. Они установили, что аммиачная селитра не слежалась, а также осуществляется непрерывный температурный контроль и мониторинг. В ходе проверки нарушений не выявлено.
5 марта этого года было принято решение о продаже аммиачной селитры, хранившейся на терминале RFT, зарегистрированному в Латвии предпринимателю, не подпадающему под международные санкции. Это разрешение также было выдано с целью предотвращения возможной угрозы окружающей среде. Все средства, полученные от продажи, уже заморожены в латвийских кредитных учреждениях в соответствии с санкционным режимом.