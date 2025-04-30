Ливни, мокрый снег, грозы, порывы ветра и +20: какая погода ждет нас на праздничных выходных

В среду вечером и в ночь на 1 мая во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами в Видземе и Латгале ожидаются ливни и мокрый снег, возможны также град и гроза. Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 13-18 метров в секунду, в Юрмале и Риге - до 19-22 метров в секунду. Утром небо прояснится и температура воздуха понизится до -1...+4 градусов.