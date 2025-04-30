Китайский бизнесмен стал владельцем сети Fix Price в Латвии

Руководитель по маркетингу FP LV Мария Срослова сообщила агентству LETA, что компании удалось привлечь китайского инвестора, который выкупил 100% долю у предыдущего владельца. Сумма сделки в компании не раскрывается. Срослова подчеркнула, что новый владелец видит потенциал и заинтересован в развитии, расширяя присутствие в странах Балтии.