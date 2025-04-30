Сумма сделки в компании не раскрывается.
В Латвии
Сегодня 16:45
Китайский бизнесмен стал владельцем сети Fix Price в Латвии
Единственным владельцем управляющей компании сети магазинов Fix Price — SIA FP LV стал гражданин Китая Хоу Люхун, свидетельствуют данные Firmas.lv.
Изменения в Регистре предприятий зафиксированы 29 апреля. Ранее единственным владельцем компании была гражданка Эстонии Елена Енаева.
Руководитель по маркетингу FP LV Мария Срослова сообщила агентству LETA, что компании удалось привлечь китайского инвестора, который выкупил 100% долю у предыдущего владельца. Сумма сделки в компании не раскрывается. Срослова подчеркнула, что новый владелец видит потенциал и заинтересован в развитии, расширяя присутствие в странах Балтии.
FP LV зарегистрирована в 2016 году, уставной капитал компании составляет 81 601 евро. В 2023 году оборот компании составил 21,555 миллиона евро, убытки — 812 195 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.