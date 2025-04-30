Будем и дальше ехать на Москву: Минсообщения ЛР отказалось менять дорожные знаки с указанием городов стран-агрессоров
Замена дорожных знаков, на которых указаны города стран-агрессоров — Беларуси и России, в настоящее время не является приоритетным вопросом. Об этом заявили в Министерстве сообщения.
В сети государственных автодорог в общей сложности установлены 235 указателей направлений и информационных знаков с упоминанием городов Беларуси и России. Министерство подсчитало, что стоимость замены этих знаков с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) может составить около 400 000 евро. Поэтому, по мнению министерства, гораздо важнее инвестировать каждый евро в содержание и строительство дорог местного значения.
Комментируя возможность демонтажа этих знаков, в министерстве пояснили, что согласно нормативам дорожные указатели должны соответствовать определенным требованиям — на маршрутах государственных магистралей необходимо указывать не только города, находящиеся на территории Латвии, но и столицы или центральные города регионов зарубежных стран, через которые проходит маршрут.
В министерстве добавили, что маршруты автодорог, их названия и включенные в них города определены Европейским соглашением о международных магистралях. Таким образом, как пояснили в МС, изменений в нормативных актах национального уровня не требуется, поскольку указание городов России и Беларуси связано с общим принципом отображения маршрутов европейских дорог и их конечных пунктов.
Ранее в Латвии неоднократно поднимался вопрос о целесообразности наличия на дорожных знаках указаний на столицу государства-агрессора. Якобы это может вызывать у многих негативные эмоции. Так, транспортный эксперт Паулс Тимротс отмечал, что подобные указатели во время войны нежелательны и не должны присутствовать на дорогах Латвии. Символы и слова имеют большое значение, и если Латвия смогла переименовать улицы и снести советские памятники, то указания на Москву также можно заменить, например, на название ближайшего латвийского города перед границей или даже на более отдаленное и дружественное направление на востоке.
Кроме того, для водителей-дальнобойщиков такие указатели сегодня не имеют решающего значения, поскольку ориентирование обеспечивают навигационные системы. В большинстве стран Европы водители полагаются на GPS, и лишь в отдельных странах с частыми дорожными ремонтами, например в Польше, указатели до сих пор играют большую роль.