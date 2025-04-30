Будем и дальше ехать на Москву: Минсообщения ЛР отказалось менять дорожные знаки с указанием городов стран-агрессоров

Ранее в Латвии неоднократно поднимался вопрос о целесообразности наличия на дорожных знаках указаний на столицу государства-агрессора. Якобы это может вызывать у многих негативные эмоции. Так, транспортный эксперт Паулс Тимротс отмечал, что подобные указатели во время войны нежелательны и не должны присутствовать на дорогах Латвии. Символы и слова имеют большое значение, и если Латвия смогла переименовать улицы и снести советские памятники, то указания на Москву также можно заменить, например, на название ближайшего латвийского города перед границей или даже на более отдаленное и дружественное направление на востоке.