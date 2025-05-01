Трагический пожар в Саулкрасты: женщина упала от потрясения, когда спасатели вынесли из дома ее мертвого мужа

Жительница дома напротив, Антонина, говорит, что, услышав, что мужчина не отвечает на стук соседки, жена погибшего срочно поехала домой. Она сразу вызвала спасателей — в задымленный дом сама заходить не решилась. Когда пожарные потушили пламя и вынесли тело мужчины, женщина упала от потрясения. Антонина добавляет: скорее всего, пожар начался еще ночью, а мужчина не сгорел, а погиб от удушья — надышался дымом. У Государственной полиции уже есть предварительная версия о причине трагедии. «По первоначальной информации, причиной трагедии, возможно, стало неосторожное обращение с системой отопления. Точные причины и обстоятельства выяснит расследование», — говорится в комментарии Государственной полиции.