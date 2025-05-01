Трагический пожар в Саулкрасты: женщина упала от потрясения, когда спасатели вынесли из дома ее мертвого мужа
В окрестностях Саулкрасты произошла трагедия. Во вторник пожар полностью уничтожил двухэтажный жилой дом. В пепелище спасатели обнаружили тело хозяина дома, однако местные жители считают, что мужчина погиб еще до того, как его настиг огонь.
Жена погибшего была в отъезде, а в доме в это время оставался ее муж. После нескольких безуспешных попыток дозвониться до него женщина начала серьезно волноваться и позвонила соседке, чтобы та проверила, все ли в порядке, сообщает «Degpunktā».
«Двери закрыты, окна закрыты. Она постучала в дверь, в окна — заглянула. Но у него темные окна, ничего не было видно», — рассказывает муж соседки.
По его словам, пламени не было видно, только дым из трубы казался слишком густым. «Дым шел с самого утра. Когда я уезжал, он тоже шел. Я еще подумал — что он там так топит, ведь не холодно», — вспоминает он.
Жительница дома напротив, Антонина, говорит, что, услышав, что мужчина не отвечает на стук соседки, жена погибшего срочно поехала домой. Она сразу вызвала спасателей — в задымленный дом сама заходить не решилась. Когда пожарные потушили пламя и вынесли тело мужчины, женщина упала от потрясения. Антонина добавляет: скорее всего, пожар начался еще ночью, а мужчина не сгорел, а погиб от удушья — надышался дымом. У Государственной полиции уже есть предварительная версия о причине трагедии. «По первоначальной информации, причиной трагедии, возможно, стало неосторожное обращение с системой отопления. Точные причины и обстоятельства выяснит расследование», — говорится в комментарии Государственной полиции.
Один из пожарных во время тушения получил травму, подробности пока не разглашаются, но он продолжил работу. Спасатели также объяснили, почему соседи не видели открытого пламени — огонь развивался внутри, а наружу выходил только дым.
Погибший работал моряком и вскоре должен был вернуться в рейс. В семье воспитывались двое детей. Дом в районе Межвиди недавно был реконструирован, хозяева планировали купить еще участок земли рядом с ним. Соседи вспоминают погибшего мужчину только добрыми словами.