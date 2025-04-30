Латвийского бизнесмена арестовали по подозрению в преступлении на сексуальной почве
Государственная полиция задержала предпринимателя Оскара Зейзу по подозрению в преступлении на сексуальной почве, сообщает агентство LETA.
Хотя имя подозреваемого официально не называется, в Отделе общественных связей Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в понедельник начат уголовный процесс по делу о возможных преступных действиях, направленных против нравственности и неприкосновенности личности.
Подозреваемый задержан, проводится расследование. Подробности — включая личность пострадавших или место происшествия — в интересах следствия не разглашаются.
По информации агентства LETA, в среду Рижский городской суд в качестве меры пресечения избрал для Зейзы арест. Это решение можно обжаловать в Рижском окружном суде.
Согласно данным портала Firmas.lv, Оскару Зейзе принадлежит компания, занимающаяся торговлей топливом — Prax CW, а также он является членом правления предприятия Bosus, которое связано с крупным оптовым продавцом топлива Straujupīte. Владельцем Straujupīte является Юрис Зейза. Архив агентства LETA указывает, что ранее Оскар Зейза занимал должность руководителя по развитию в Straujupīte.