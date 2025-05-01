Жители Франции одобрили идею заставить заключенных платить за проживание в тюрьме

Интересно что французы в большинстве своем поддерживают эту идею. Согласно опросу института CSA, проведенному по заказу Europe 1, CNews и Journal du Dimanche, 83 процента французов одобряют участие заключенных в оплате расходов на их содержание. Этот результат свидетельствует о широком национальном согласии по данному вопросу, хотя уровень поддержки немного различается в зависимости от возраста и политических взглядов.