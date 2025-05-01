Жители Франции одобрили идею заставить заключенных платить за проживание в тюрьме
Министр юстиции Франции предложил взимать плату за пребывание в тюрьме. Дескать, содержание пенитенциарных заведений обходится слишком дорого. Не пора ли квартирантам тоже раскошелиться?
«Сегодня содержание наших тюрем обходится в 10 миллионов евро в день, то есть почти 4 миллиарда евро в год», — заявил министр юстиции Жеральд Дарманен. И объявил о намерении ввести оплату расходов на содержание заключенных. «Заключенные должны вносить вклад в оплату их содержания», — добавил он.
Для этого, по словам Дарманена, необходимо изменить законодательство, и он собирается поддержать соответствующий законопроект, представленный в Национальное собрание.
«Мы будем работать над тем, чтобы установить символическую, но значимую сумму, чтобы положить конец определенной снисходительности, которая царит в наших французских тюрьмах», — заявил министр.
Интересно что французы в большинстве своем поддерживают эту идею. Согласно опросу института CSA, проведенному по заказу Europe 1, CNews и Journal du Dimanche, 83 процента французов одобряют участие заключенных в оплате расходов на их содержание. Этот результат свидетельствует о широком национальном согласии по данному вопросу, хотя уровень поддержки немного различается в зависимости от возраста и политических взглядов.