Чиновница дорого заплатит за сосну, спиленную в лесах под Салацгривой

В январе 2021 года обвиняемая, являясь государственной служащей, не убедившись, что дерево — обыкновенная сосна — является памятником природы государственного значения и охраняемым деревом, а также нарушив установленный порядок, подготовила разрешение на вырубку деревьев в недвижимости в районе Салацгривы для религиозной организации.