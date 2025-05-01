Чиновница дорого заплатит за сосну, спиленную в лесах под Салацгривой
За незаконную выдачу разрешения на вырубку дерева-великана в районе Салацгривы суд назначил госслужащей 140 часов общественных работ, двухлетний запрет занимать должности, связанные с выдачей разрешений на вырубку деревьев, а также компенсировать государству материальный ущерб в размере 55 000 евро.
В январе 2021 года обвиняемая, являясь государственной служащей, не убедившись, что дерево — обыкновенная сосна — является памятником природы государственного значения и охраняемым деревом, а также нарушив установленный порядок, подготовила разрешение на вырубку деревьев в недвижимости в районе Салацгривы для религиозной организации.
После получения разрешения организация спилила дерево, нанеся окружающей среде ущерб на сумму 55 000 евро, вызвав негативные изменения в характерном ландшафте и культурно-исторической среде, которая одновременно находится в нейтральной зоне природной территории «Биосферный заповедник Северное Видземе» и в зоне охраны объекта культурного наследия государственного значения.
Видземский районный суд оправдал обвиняемую 9 февраля 2024 года. Однако прокурор и Государственная служба охраны природы подали апелляционную жалобу. В конце того же года суд отменил оправдательный приговор. Позднее обвиняемая подала кассационную жалобу на решение окружного суда в Верховный суд.