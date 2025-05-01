В интернете появился еще один бесплатный аналог ChatGPT. Насколько он хорош?
Китайская компания Alibaba выпустила третье поколение больших языковых моделей Qwen. Этот ИИ находится в свободном доступе.
Как утверждает портал TechCrunch, судя по тестам, Qwen обходит свежие o1 и o3-mini от OpenAI, а также DeepSeek R1 и Grok 3 от Илона Маска.
Семейство Qwen 3 представляют гибридный подход к решению проблем: это одновременно "думающая" модель и нет. В первом режиме модель пошагово анализирует проблему и выдает комплексный ответ. Режим "недумания" подойдет для быстрых повседневных запросов с мгновенным откликом.
Некоторые модели семейства также используют смешанную архитектуру экспертов (MoE), повышая вычислительную эффективность за счет разбивки задач на части и их передачи более мелким, специализированным "экспертным" моделям.
Большинство моделей Qwen 3 уже доступны для скачивания по открытой лицензии на платформах Hugging Face и GitHub.
Использовать ИИ-модели Qwen 3 также можно в веб-версии или в мобильном приложении для iOS и Android. Нейросеть поддерживает 119 языков, включая русский и латышский.
Тем временем, популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот. По итогам марта этого года мобильный клиент чат-бота стал самым загружаемым приложением в мире (без учета игр), обогнав обычных претендентов на первое место, Instagram и TikTok.