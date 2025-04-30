Медики должны лечить, а строители - строить: возведение нового корпуса больницы Страдиня обернулось сплошными проблемами
Строительство корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Страдиня подходит к решающему моменту, но нехватка средств может превратить мечту о современном медицинском центре в замороженный долгострой.
Строительство корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (КУБС) испытывает проблемы с финансированием. Больнице, возможно, придется покрыть 10-15 млн евро из своего бюджета, сообщает Diena.
Правление КУБС планирует доверить дальнейший строительный процесс Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), которое полно решимости взять эту задачу на себя. Правда, непонятно, ни когда может быть достроен корпус А2, ни тем более - корпус В, кардиологический. Строительство корпуса А2 приближается к завершающей фазе. В корпусе планируется разместить центр неотложной медицины и приемный покой, операционные залы, профили хирургии и нейрохирургии, отделения неврологии и инсульта, челюстно-лицевую хирургию, а также реанимацию и клинику здоровья женщины и ребенка вместе с родильным блоком.
Общий бюджет проекта составляет 156,7 млн евро, которые необходимы как для строительства, так и для покупки оборудования. Сейчас на объекте удалось устранить ошибки, допущенные прежними строителями - предприятием Velve, с которым в прошлом году был расторгнут договор и продолжаются суды. Например, территория приведена в порядок так, чтобы вода не попадала в подвал, ликвидированы дефекты кровли. Построена подъездная дорога для автомобилей неотложной помощи, отремонтированы опорная стена и фасад.
Какое финансирование потребуется на заключительную фазу, в которой предусмотрено демонтировать дефектную стройку и ликвидировать плесень, а также завершить строительные работы второй очереди корпуса А2, председатель правления КУБС Лаурис Видзис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам не сообщил. Сумму можно будет обнародовать после того, как будут получены предложения застройщиков по конкурсу. В качестве большого минуса Видзис упомянул и то, что в начале года неясен размер бюджета больницы. Это как ежегодный бег по кругу с января по декабрь, когда происходит перераспределение финансирования. Этот год не стал исключением.
Видзис отметил, что у правления больницы состоялись переговоры с VNĪ и в них достигнут общий знаменатель, а именно: строительством должны заниматься профессиональные предприятия, а не медицинское учреждение, у которого совершенно другие задачи. Член правления VNĪ Елена Гаврилова подтвердила готовность перенять строительный надзор за этим объектом. Хотя заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин подтвердил, что деньги на завершение корпуса А2 зарезервированы, Видзис не скрыл опасений, что 10-15 млн евро в качестве непрямых затрат в рамках финансируемого Евросоюзом проекта придется покрыть из кармана больницы.