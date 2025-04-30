Медики должны лечить, а строители - строить: возведение нового корпуса больницы Страдиня обернулось сплошными проблемами

Какое финансирование потребуется на заключительную фазу, в которой предусмотрено демонтировать дефектную стройку и ликвидировать плесень, а также завершить строительные работы второй очереди корпуса А2, председатель правления КУБС Лаурис Видзис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам не сообщил. Сумму можно будет обнародовать после того, как будут получены предложения застройщиков по конкурсу. В качестве большого минуса Видзис упомянул и то, что в начале года неясен размер бюджета больницы. Это как ежегодный бег по кругу с января по декабрь, когда происходит перераспределение финансирования. Этот год не стал исключением.