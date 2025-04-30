The Times: Европе было бы трудно собрать даже 25 000 солдат для отправки в Украину в качестве миротворцев

Великобритания интересовалась, может ли коалиция желающих направить в Украину 64 тысячи солдат, но ЕС столкнулся с нехваткой ресурсов и личного состава: «На встрече 10 апреля министры обороны заявили, что даже 25 тысяч солдат — предел возможного. По их оценке, с учетом ротации потребуется 256 тысяч военных на два года, что считается нереалистичным», — пишет The Times со ссылкой на источники.