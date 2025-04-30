The Times: Европе было бы трудно собрать даже 25 000 солдат для отправки в Украину в качестве миротворцев
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The Times: Европе было бы трудно собрать даже 25 000 солдат для отправки в Украину в качестве миротворцев

Отдел новостей

Новая газета. Европа

Европе будет сложно собрать 25 тысяч военных для отправки в Украину в качестве миротворческих сил после окончания войны.

Великобритания интересовалась, может ли коалиция желающих направить в Украину 64 тысячи солдат, но ЕС столкнулся с нехваткой ресурсов и личного состава: «На встрече 10 апреля министры обороны заявили, что даже 25 тысяч солдат — предел возможного. По их оценке, с учетом ротации потребуется 256 тысяч военных на два года, что считается нереалистичным», — пишет The Times со ссылкой на источники. 

По информации источника The Times, Эстония и Финляндия выразили обеспокоенность тем, что любое развертывание войск в Украине «ослабит» их пограничную оборону, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут направлять своих солдат.

По имеющимся данным, Франция может направить примерно столько же войск, сколько Великобритания — от пяти до 10 тысяч человек: «Без участия крупных стран с большим населением это тупик», — заявил собеседник журналистов.

Россия неоднократно выражала протест против возможного присутствия войск западных стран в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту идею «неприемлемой» и после переговоров с США 18 февраля вновь заявил, что Россия не согласится на размещение сил НАТО на территории Украины как части какого-либо мирного соглашения.

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