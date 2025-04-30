Для гражданина Латвии перевозка нелегалов обернулась уголовным делом
В Латвии пограничники задержали гражданина страны, перевозившего семерых нелегальных мигрантов, и начали уголовный процесс. Нарушители границы были задержаны с применением силы и отправлены обратно.
В понедельник пограничники задержали в Константиновской волости Краславского края гражданина Латвии, который перевозил в автомобиле семерых нелегальных мигрантов. На автодороге Константинова-Скудрики пограничники заметили минивэн Volkswagen Sharan, которым управлял гражданин Латвии. При проверке автомобиля было установлено, что в его салоне находятся семь лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.
Против перевозчика начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 285.1 Уголовного закона об обеспечении возможности незаконного пребывания в Латвии для большого количества лиц. Нелегальные мигранты принудительно отправлены назад в страну, из которой они въехали в Латвию.
В Вецсалиенской волости Аугшдаугавского края были замечены двое человек, которые незаконно пересекли государственную границу, и наряд пограничников был вынужден применить физическую силу, специальные приемы и служебную собаку для их задержания.