Для гражданина Латвии перевозка нелегалов обернулась уголовным делом

В понедельник пограничники задержали в Константиновской волости Краславского края гражданина Латвии, который перевозил в автомобиле семерых нелегальных мигрантов. На автодороге Константинова-Скудрики пограничники заметили минивэн Volkswagen Sharan, которым управлял гражданин Латвии. При проверке автомобиля было установлено, что в его салоне находятся семь лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.