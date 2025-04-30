Международному аэропорту Волгограда решили вернуть историческое наименование - "Сталинград"

Просьбу по поводу аэропорта Путину, как отмечается, передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Путин в ответ сказал, что слово попросивших о переименовании для него закон. "Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан соответствующий указ", - приводились слова Путина, сказанные им в Волгограде. В итоге он подписал указ непосредственно перед тем, как покинуть этот город.