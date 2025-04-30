Международному аэропорту Волгограда решили вернуть историческое наименование - "Сталинград"
фото: Shutterstock
Возвращать историческое наименование самому городу пока вроде не собирались.
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Международному аэропорту Волгограда решили вернуть историческое наименование - "Сталинград"

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Otkrito.lv

Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования "Сталинград", сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщает "Радио Свобода", цитируя новость ТАСС, эта была просьба "жителей Волгоградской области, ветеранского сообщества, а также участников СВО". "Специальной военной операцией" или СВО российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину.

Просьбу по поводу аэропорта Путину, как отмечается, передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Путин в ответ сказал, что слово попросивших о переименовании для него закон. "Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан соответствующий указ", - приводились слова Путина, сказанные им в Волгограде. В итоге он подписал указ непосредственно перед тем, как покинуть этот город.

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