США опять пригрозили выйти из переговоров, если Украина и РФ не предоставят "конкретных предложений"
Госдепартамент США предупредил, что Вашингтон откажется от посреднических усилий по прекращению военных действий между Россией и Украиной, если обе стороны не представят "конкретных предложений".
"Сейчас настал момент, когда обе стороны должны представить четкие предложения по завершению этого конфликта", — заявила журналистам представитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брукс, подчеркнув, что это послание от государственного секретаря Марко Рубио.
"Если прогресса не будет, мы прекратим участие в посредничестве", — добавила она.
Брукс уточнила, что окончательное решение о том, будет ли США продолжать дипломатические усилия, примет президент Доналд Трамп. Комментируя недавнее предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на следующей неделе — во время празднования в России 80-й годовщины Победы над нацистской Германией, представитель Госдепартамента заявила, что необходим не временный, а устойчивый режим прекращения огня.
"США добиваются не трехдневной передышки ради торжеств, а полного, продолжительного перемирия и окончания конфликта", — сказала Брукс.
В воскресенье Рубио заявил — наступающая неделя будет критически важной для переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. "Это будет критически важная неделя. Мы должны будем принять решение: продолжать участие или переключиться на другие вопросы, которые не менее, а в некоторых случаях даже более важны", — заявил Рубио в интервью телеканалу NBC.
"Есть причины для оптимизма, но нужно оставаться реалистами. Мы близки, но пока недостаточно", — добавил он.
С февраля США ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны, однако достичь соглашения о полном и долгосрочном перемирии пока не удалось. Трамп уже предупреждал: если в переговорах не будет достигнут прогресс, США выйдут из этого процесса. 30 апреля — 100-й день второго президентского срока Доналда Трампа.