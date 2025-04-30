США опять пригрозили выйти из переговоров, если Украина и РФ не предоставят "конкретных предложений"

В воскресенье Рубио заявил — наступающая неделя будет критически важной для переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. "Это будет критически важная неделя. Мы должны будем принять решение: продолжать участие или переключиться на другие вопросы, которые не менее, а в некоторых случаях даже более важны", — заявил Рубио в интервью телеканалу NBC.