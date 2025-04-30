Иллюстративное фото.
В мире
Сегодня 13:53
Стало известно, сколько северокорейцев погибло на войне против Украины
Около 600 военнослужащих из Северной Кореи погибли на войне против Украины, воюя на стороне России. Об этом заявили в Южной Корее.
Как сообщает Reuters, всего потери войск КНДР, то есть вместе с ранеными, южнокорейская разведка оценивает примерно в 4700 человек.
С начала этого года в Северную Корею вернули около 2 тысяч военных, находившихся в России. Общий размер контингента КНДР южнокорейская разведка оценивает в 15 тысяч. Были случаи, когда тела погибших северокорейцев кремировали в Курской области, а их прах затем перевезли в КНДР.
Южнокорейская разведка пока не обнаружила признаков развертывания новой группы войск КНДР, но не исключает, что это может произойти.
Несколько дней назад как Москва, так и Пхеньян официально признали участие северокорейских военных в боях против украинских войск.