Стало известно, сколько северокорейцев погибло на войне против Украины
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Стало известно, сколько северокорейцев погибло на войне против Украины

Отдел новостей

Otkrito.lv

Около 600 военнослужащих из Северной Кореи погибли на войне против Украины, воюя на стороне России. Об этом заявили в Южной Корее.

Как сообщает Reuters, всего потери войск КНДР, то есть вместе с ранеными, южнокорейская разведка оценивает примерно в 4700 человек.

С начала этого года в Северную Корею вернули около 2 тысяч военных, находившихся в России. Общий размер контингента КНДР южнокорейская разведка оценивает в 15 тысяч. Были случаи, когда тела погибших северокорейцев кремировали в Курской области, а их прах затем перевезли в КНДР.

Южнокорейская разведка пока не обнаружила признаков развертывания новой группы войск КНДР, но не исключает, что это может произойти.

Несколько дней назад как Москва, так и Пхеньян официально признали участие северокорейских военных в боях против украинских войск.

Темы

Война в УкраинеМоскваКНДРReuters

Другие сейчас читают