Стало известно, сколько северокорейцев погибло на войне против Украины

С начала этого года в Северную Корею вернули около 2 тысяч военных, находившихся в России. Общий размер контингента КНДР южнокорейская разведка оценивает в 15 тысяч. Были случаи, когда тела погибших северокорейцев кремировали в Курской области, а их прах затем перевезли в КНДР.