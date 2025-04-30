Очередная реформа в системе здравоохранения Латвии - медики могут потерять в деньгах

Сейчас в ведомстве не знают, сколько врачей и сколько сестер совмещают работу в нескольких учреждениях психиатрической и наркологической помощи. Не знают этого и руководители учреждений. Однако четко прозвучало, что в одной структуре на две ставки работать не сможет никто. Позволят работать на полторы нагрузки или сверхурочные, которые тоже лимитированы. "Особенно сестры, помощники сестер, младший персонал - это те, кто объединяет эти нагрузки. Потому что зарплаты не настолько велики, чтобы выжить. И после объединения не будет работы", - заявила заведующая отделением неотложной психиатрии больницы "Гинтермуйжа" Марта Гебеле. "Выбор будет из двух - работать в обществе капитала или частном секторе. Не будем обманывать себя. Понятно, что персонал сделает выбор в пользу амбулаторной услуги или частной практики", - подчеркнул член правления больницы "Гинтермуйжа" Артур Берзиньш.