Очередная реформа в системе здравоохранения Латвии - медики могут потерять в деньгах
Министерство здравоохранения Латвии планирует реформу, объединяя все психиатрические учреждения страны в единое общество капитала. Это должно повысить эффективность системы, но вызывает вопросы о зарплатах и нагрузке на медицинский персонал.
Министерство здравоохранения намерено объединить все работающие в Латвии учреждения психиатрического и психического ухода в одно общество капитала. Таким образом, больницы Риги, Елгавы, Стренчи, Даугавпилса и Айнажи прекратят работу в качестве отдельных структур, а продолжат реализацию ухода за пациентами под одной административного крышей - Национального центра психического здоровья, сообщает Lsm.lv.
Заместитель госсекретаря Минздрава Борис Книгин пояснил, что сначала этот вопрос обсудят с коллективом, и только тогда будет составлен план реорганизации. Вопросов много. При смене юридического статуса вместо шести различных обществ капитала будет одно. Объединение имеет преимущества: единые закупки, равные условия по зарплате, но именно зарплата и нагрузка могут оказаться суровым моментом истины.
Сейчас в ведомстве не знают, сколько врачей и сколько сестер совмещают работу в нескольких учреждениях психиатрической и наркологической помощи. Не знают этого и руководители учреждений. Однако четко прозвучало, что в одной структуре на две ставки работать не сможет никто. Позволят работать на полторы нагрузки или сверхурочные, которые тоже лимитированы. "Особенно сестры, помощники сестер, младший персонал - это те, кто объединяет эти нагрузки. Потому что зарплаты не настолько велики, чтобы выжить. И после объединения не будет работы", - заявила заведующая отделением неотложной психиатрии больницы "Гинтермуйжа" Марта Гебеле. "Выбор будет из двух - работать в обществе капитала или частном секторе. Не будем обманывать себя. Понятно, что персонал сделает выбор в пользу амбулаторной услуги или частной практики", - подчеркнул член правления больницы "Гинтермуйжа" Артур Берзиньш.