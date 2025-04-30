От потока к капле: транзит зерна из России через Латвию стремительно упал

Как сообщалось, в Латвию из России в 2024 году импортировано 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году, когда было импортировано 423 730 тонн зерновых продуктов. В прошлом году стоимость зерновых, импортированных в Латвию из России, составила 35,59 млн евро, что на 60% меньше, чем в 2023 году.