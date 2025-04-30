Солдаты попробовали новые армейские пайки: легче, дольше хранятся и даже есть вегетарианские
фото: скриншот 360 Ziņneši
Армейские пайки по-новому: дегустация инновационного рациона прошла в Латвии.
В Латвии

Солдаты попробовали новые армейские пайки: легче, дольше хранятся и даже есть вегетарианские

Отдел новостей

Otkrito.lv

Сильная государственная оборона — это не только оружие и танки, но и сытые солдаты. Защитники страны получили возможность продегустировать новые варианты сухих пайков, разработанных компанией Roga Agro в сотрудничестве с Латвийским университетом бионаук и технологий, сообщает передача "360 Ziņneši".

Хотя к прежним пайкам особых претензий не было, на практике выявили две проблемы — вес и срок годности. Новые пайки, изготовленные методом лиофилизации (сушки холодом), легче и могут безопасно храниться от восьми до десяти лет.

В общей сложности разработано 14 различных блюд, из которых три — вегетарианские. Чтобы приготовить обед, достаточно горячей воды, чтобы "реанимировать" содержимое пакета. Ожидается, что вскоре эти новые пайки начнут использоваться и в повседневной практике. Их разработка проходит в рамках трехлетнего грантового проекта Министерства обороны.

Темы

Министерство обороны

Другие сейчас читают