Армейские пайки по-новому: дегустация инновационного рациона прошла в Латвии.
В Латвии
Сегодня 10:44
Солдаты попробовали новые армейские пайки: легче, дольше хранятся и даже есть вегетарианские
Сильная государственная оборона — это не только оружие и танки, но и сытые солдаты. Защитники страны получили возможность продегустировать новые варианты сухих пайков, разработанных компанией Roga Agro в сотрудничестве с Латвийским университетом бионаук и технологий, сообщает передача "360 Ziņneši".
Хотя к прежним пайкам особых претензий не было, на практике выявили две проблемы — вес и срок годности. Новые пайки, изготовленные методом лиофилизации (сушки холодом), легче и могут безопасно храниться от восьми до десяти лет.
В общей сложности разработано 14 различных блюд, из которых три — вегетарианские. Чтобы приготовить обед, достаточно горячей воды, чтобы "реанимировать" содержимое пакета. Ожидается, что вскоре эти новые пайки начнут использоваться и в повседневной практике. Их разработка проходит в рамках трехлетнего грантового проекта Министерства обороны.