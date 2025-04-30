"Ему интереснее брататься с агрессором": Вике-Фрейберга критикует переговоры о мире под руководством Трампа
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью передаче TV3 "900 секунд" заявила, что переговоры о прекращении войны, развязанной Россией против Украины, которые ведет бывший президент США Дональд Трамп, являются гротескной насмешкой над дипломатией.
Вайра Вике-Фрейберга резко раскритиковала Трампа и его администрацию, отметив, что этот президент ежедневно делает нелогичные и абсурдные заявления, от которых "волосы встают дыбом".
По мнению Вике-Фрейберги, предыдущий президент США Джо Байден сыграл важную роль в оказании помощи Украине, однако эти шаги были "слишком медленными и чересчур осторожными". В то же время отношение нынешнего президента Трампа бывшая президент Латвии образно сравнила с разбойником на большой дороге, который вместе со своим партнером по преступлению — российским диктатором Владимиром Путиным — готов разорвать на куски тело Украины.
"Я не вижу в нем человека, который уважает какие-либо основные принципы международных отношений, хотя бы те, что изложены в Уставе ООН", — заявила Вике-Фрейберга о Трампе.
Комментируя мирные переговоры под руководством Трампа, она неоднократно подчеркивала, что это — насмешка над дипломатией, особенно учитывая тот факт, что в этом процессе практически полностью отсутствует участие самой Украины как жертвы, а ведутся переговоры "между агрессором и бывшим сторонником жертвы, который теперь решил, что ему интереснее брататься с агрессором".
Пытаясь "делать бизнес" с Россией, Трамп разорвал все нормальные связи сотрудничества, существовавшие на североамериканском континенте, добавила бывшая президент Латвии. Она также выразила обеспокоенность тем, как мир переживет оставшийся срок президентства Трампа.