"Ему интереснее брататься с агрессором": Вике-Фрейберга критикует переговоры о мире под руководством Трампа

Комментируя мирные переговоры под руководством Трампа, она неоднократно подчеркивала, что это — насмешка над дипломатией, особенно учитывая тот факт, что в этом процессе практически полностью отсутствует участие самой Украины как жертвы, а ведутся переговоры "между агрессором и бывшим сторонником жертвы, который теперь решил, что ему интереснее брататься с агрессором".