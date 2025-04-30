Служить, защищать... и занимать два места: полицейский припарковался "по-королевски"

На резонансное видео отреагировали не только комментаторы, но и Государственная полиция, представители которой выразили сожаление по поводу поведения сотрудника. В официальном комментарии отмечается: «Добрый день! В данном случае мы провели профилактическую беседу с сотрудником, напомнив ему о необходимости профессионального общения с жителями. Взаимное уважение и профессиональное отношение — это основные принципы, на которых строится наша работа и отношения с обществом».