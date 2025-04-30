Служить, защищать... и занимать два места: полицейский припарковался "по-королевски"
В условиях хронической нехватки парковочных мест любая небрежность может вызвать общественное возмущение — особенно если к нарушению причастны сами правоохранители.
В социальной сети X распространилось видео, на котором видно, как служебный автомобиль Государственной полиции припаркован с явным нарушением, поскольку занимает сразу два парковочных места. Это затруднило маневр другому водителю, у которого был автомобиль с прицепом.
В результате между возмущенным гражданином и полицейским завязался эмоциональный спор. Житель, недовольный ситуацией, заявил: «Вы припарковались как короли!» Полицейский же, заметив съемку на телефон, назвал происходящее «цирком».
Kāda bija sabiedrības uzticība policijai? pic.twitter.com/TRAPUh3Qqj— Kaspars Zariņš (@KasparsZ2) April 25, 2025
На резонансное видео отреагировали не только комментаторы, но и Государственная полиция, представители которой выразили сожаление по поводу поведения сотрудника. В официальном комментарии отмечается: «Добрый день! В данном случае мы провели профилактическую беседу с сотрудником, напомнив ему о необходимости профессионального общения с жителями. Взаимное уважение и профессиональное отношение — это основные принципы, на которых строится наша работа и отношения с обществом».
Любопытно, что факт неправильной парковки при этом в полиции официально не прокомментировали.