На улице Дзирнаву начнутся масштабные работы: с 6 мая закроют движение
На следующей неделе, с 6 мая, начнутся строительные работы на участке улицы Дзирнаву - от улицы Сколас до улицы Тербатас, где будут осуществлены давно ожидаемые улучшения общественного пространства: будет обустроена велосипедная полоса и модернизированы перекрестки. В связи с работами движение транспорта и пешеходов на этом участке будет перекрыто.
На улице Дзирнаву будет обновлено покрытие как проезжей части, так и тротуаров. Перекресток Дзирнаву и Базницас станет более удобным и безопасным — появятся новые пешеходные переходы и благоустроенная зона отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.
Также улучшится доступность окружающей среды на перекрестках, тротуар у пересечения со Сколас будет расширен, а парковочная полоса дополнена зелеными кустарниковыми клумбами. Для удобства велосипедистов будет установлена стоянка на 92 велосипеда.
Существующие велосипедные полосы на улице Дзирнаву будут интегрированы в сеть велоинфраструктуры центра города, соединившись с велодорожкой на улице Сколас. В рамках проекта будет также оборудован новый пешеходный переход возле торгового центра Galerija Rīga и уложено единое покрытие из исторической брусчатки на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас. При этом будет сохранена существующая схема парковки автомобилей вдоль одной стороны улицы Дзирнаву.
Самоуправление обращает внимание, что во время строительных работ с 6 мая по 29 мая будет закрыто движение транспорта и ограничено движение пешеходов на участке Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Тербатас, а также будет ограничено движение транспорта на перекрестке Дзирнаву и Тербатас.
Исполнителям работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, а также организовать возможность подъезда транспортных средств жителей и предприятий, находящихся на указанном участке улицы, к месту жительства или работы.