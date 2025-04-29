На улице Дзирнаву начнутся масштабные работы: с 6 мая закроют движение

Существующие велосипедные полосы на улице Дзирнаву будут интегрированы в сеть велоинфраструктуры центра города, соединившись с велодорожкой на улице Сколас. В рамках проекта будет также оборудован новый пешеходный переход возле торгового центра Galerija Rīga и уложено единое покрытие из исторической брусчатки на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас. При этом будет сохранена существующая схема парковки автомобилей вдоль одной стороны улицы Дзирнаву.