Европейские зрители и депутаты выбрали: "Поток" - фильм года
Анимационный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса «Straume» («Поток») получил зрительскую премию Европейского парламента LUX 2025 года.
На премию также были номинированы фильмы «Animal», «Dahomey», «Intercepted» и «Julie Keeps Quiet». Победитель был выбран по итогам совместного голосования зрителей и депутатов Европарламента — каждая группа определяла по 50% итогового результата.
«Поток» был единственным анимационным фильмом среди номинантов в этом году. До этого в истории премии лишь один раз, в 2022 году, была номинирована анимация — документальный анимационный фильм для взрослых «Бегство» датского режиссера Йонаса Похера Расмуссена. «Премия LUX зрительских симпатий — это не просто награда. Это подтверждение поддержки Европейским парламентом демократии и свободы слова, а также признание роли кино в отражении и формировании наших обществ. Она приближает европейские истории к людям, а людей — к работе Европейского парламента. Пять фильмов, номинированных в этом году, затрагивают важнейшие современные темы, находящиеся в центре повестки Европарламента», — заявила в видеовыступлении во время церемонии награждения в зале пленарных заседаний в Брюсселе вице-президент Европейского парламента Сабине Ферхейен.
«У нас было пять увлекательных историй и пять очень разных претендентов на премию LUX зрительских симпатий. Они вдохновляют как кинематографистов, так и общество, потому что не только демонстрируют необычайное разнообразие европейского кино, но и подтверждают его способность одновременно развлекать и вдохновлять. Кинематограф в Европе — прекрасный пример того, как культура может вносить значимый вклад в общество и способствовать терпимости, эмпатии и переменам в разделенном мире», — сказал почетный председатель отборочной комиссии LUX и президент Европейской киноакадемии Майк Дауни после объявления победителя.
С 2020 года премия LUX – Зрительская кинонаграда Европы вручается Европарламентом и Европейской киноакадемией в сотрудничестве с Европейской комиссией и сетью кинотеатров Europa Cinemas. Название премии происходит от латинского слова lux, что означает «свет». Награда отмечает европейское кино и ставит своей целью вовлечение широкой европейской аудитории в обсуждение значимых тем, отражающих общие европейские ценности.