Европейские зрители и депутаты выбрали: "Поток" - фильм года

«Поток» был единственным анимационным фильмом среди номинантов в этом году. До этого в истории премии лишь один раз, в 2022 году, была номинирована анимация — документальный анимационный фильм для взрослых «Бегство» датского режиссера Йонаса Похера Расмуссена. «Премия LUX зрительских симпатий — это не просто награда. Это подтверждение поддержки Европейским парламентом демократии и свободы слова, а также признание роли кино в отражении и формировании наших обществ. Она приближает европейские истории к людям, а людей — к работе Европейского парламента. Пять фильмов, номинированных в этом году, затрагивают важнейшие современные темы, находящиеся в центре повестки Европарламента», — заявила в видеовыступлении во время церемонии награждения в зале пленарных заседаний в Брюсселе вице-президент Европейского парламента Сабине Ферхейен.