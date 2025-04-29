Сегодня в Риге произошло вооруженное ограбление, пострадал человек - полиция проводит розыскные мероприятия

Полиция распространила фотографии возможных виновных лиц и автомобиля и просит всех, кто узнает или видел этих лиц или автомобиль, двигающийся или припаркованный в нехарактерных местах, во дворах или других местах, сообщить в полицию по телефону 112 или 27892080.