Сегодня в Риге произошло вооруженное ограбление, пострадал человек - полиция проводит розыскные мероприятия
Во вторник днем, около 15:30, произошло вооруженное ограбление магазина часов в Старой Риге. В результате нападения один человек получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов объявили о поиске возможных преступников.
По подозрению в вооруженном ограблении в Старой Риге полиция разыскивает возможных виновных, поэтому на определенной территории Латвии объявлен специальный план "Капканы". Поисковые мероприятия могут оказать влияние на движение транспорта как в столице, так и в других местах Латвии.
Во вторник примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление часового магазина, виновные покинули место происшествия. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение, сообщили в полиции.
По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге. Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Капканы".
Полиция распространила фотографии возможных виновных лиц и автомобиля и просит всех, кто узнает или видел этих лиц или автомобиль, двигающийся или припаркованный в нехарактерных местах, во дворах или других местах, сообщить в полицию по телефону 112 или 27892080.
Кроме того, правоохранители призывают связаться с полицией свидетелей, которые видели происходившее в Старой Риге, на перекрестке улиц Аудею и Скарню.
По наблюдениям агентства LETA, полиция ограничила движение в микрорайоне Югла на Бривибас гатве в направлении Сигулды. Муниципальное предприятие Rīgas satiksme в твиттере также сообщает, что в городе образовались непривычно длинные пробки, в связи с чем замедлено и движение общественного транспорта.