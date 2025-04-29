Блэкаут по-испански: вместо паники - игры, танцы, общение и настоящая жизнь
28 апреля в Испании несколько часов длился массовый блэкаут. Во многих регионах страны полностью пропали электричество, интернет, мобильная связь, освещение. Пока по всему миру распространялись тревожные новости об отключении, в самой Испании многие люди, судя по всему, восприняли ситуацию совсем иначе.
Уже сегодня в TikTok появилось множество видео с кадрами из Мадрида: вместо хаоса и паники — музыка, танцы, живое общение и игры на свежем воздухе. Люди выходили в парки, устраивали импровизированные концерты на гитаре, играли в настольные игры на лавочках, разговаривали, смеялись и просто наслаждались моментом. На улицах царила атмосфера легкости и безмятежности.
@shotsbydyl They brought light to Guindalera during the #elapagon 🙏🔥 #fyp #madrid #spain @Somos un periódico @El País #blackoutspain #explore ♬ original sound - Dylan | Fútbol ⚽️ | Madrid
Под видео в комментариях пользователи писали, что так мог бы выглядеть мир без гаджетов и постоянной онлайн-связи. Многие отмечали, что за повседневной суетой мы почти забыли, как это — общаться друг с другом без телефонов в руках. «Так все дело просто в телефонах?», «Хочу, чтобы так было чаще», «Мы забыли, как это — просто жить», — писали комментаторы.
@angiebtata
Our parents were right it really is those damn phones 😭😭💖💖💖 Hope everyone’s safe! But why did I have the best day ever today♬ original sound - arq
Похоже, испанцы показали всему миру, что даже в полной темноте можно найти свет — внутри себя и в окружающих людях.