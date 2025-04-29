Блэкаут по-испански: вместо паники - игры, танцы, общение и настоящая жизнь

Под видео в комментариях пользователи писали, что так мог бы выглядеть мир без гаджетов и постоянной онлайн-связи. Многие отмечали, что за повседневной суетой мы почти забыли, как это — общаться друг с другом без телефонов в руках. «Так все дело просто в телефонах?», «Хочу, чтобы так было чаще», «Мы забыли, как это — просто жить», — писали комментаторы.