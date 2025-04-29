РФ будет предоставлять убежище иностранцам с "традиционными ценностями" и тем, кто "сталкивается с русофобией"
Министерство внутренних дел России подготовило законопроект о новых основаниях для получения убежища в стране иностранцам или людям без гражданства.
По информации DW, документ предлагает четыре варианта защиты: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту.
Для получения статуса беженца правила остались прежними: "обоснованные опасения" преследования по расовым, религиозным, национальным или политическим мотивам. Однако в список оснований для временного убежища добавили два пункта: отсутствие возможности в своей стране "соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей" и "наличие опасений, связанных с русофобией".
В законопроекте отмечается, что обратиться за убежищем можно будет только на территории России, электронная подача заявлений не предусмотрена. Жилье из фонда временного поселения для беженцев предоставлять не будут, но останется возможность проживания в центрах МВД.
В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что он учитывает опыт 2014 и 2022 годов, когда к РФ "в массовом порядке" за этими статусами обращались украинские беженцы.