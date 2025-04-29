Воевал за Россию, но признал вину - вынесен приговор вернувшемуся в Латвию гражданину

Обвиняемый нарушил запрет на службу в вооруженных силах иностранного государства и заключил контракт на прохождение военной службы в российской армии в 2023 году. Он был направлен в Челябинск, где поступил на службу в 80-й танковый полк - артиллерийское подразделение вооруженных сил РФ. В октябре он был направлен зону боевых действий в Украине. Во время боевых действий в Донецкой области он нарушил статью Уголовного закона, запрещающую активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, который направлен против территориальной целостности и политической независимости государства и противоречит обязательным для Латвии международным правовым актам.