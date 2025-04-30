"Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет!" Зрители возмущены угощением на встрече министра
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На столе были клубника, черника, печенье, конфеты и вода.
В Латвии

"Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет!" Зрители возмущены угощением на встрече министра

Отдел новостей

Jauns.lv

Во время просмотра новостной передачи зрительницу по имени Илзе поразил накрытый стол, показанный на встрече Министерства образования и науки с представителями педагогов. Увиденное заставило задуматься, не проводятся ли такие мероприятия за счет налогоплательщиков.

В телепередаче были показаны кадры встречи министра образования и науки Даце Мелбарде с представителями профсоюза педагогов. На столе были клубника, черника, печенье, конфеты и вода. Зрительница Илзе в комментарии для передачи Bez tabu отметила, что, по ее мнению, это расточительно: «В то время как нам приходится экономить каждый цент, а деньги нужны на серьезные дела, пора прекратить выделение представительских расходов уже и так щедро оплачиваемым бюрократам. Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет".

Однако выяснилось, что встречу организовало вовсе не Министерство образования и науки, а Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в своих помещениях. Руководительница LIZDA Инга Ванага подчеркнула, что организация не получает финансирование из государственного бюджета: «Мы финансируем свою деятельность из членских взносов. И закуски покупаем сами — в магазине, где дешевле. Надеюсь, зрители не осудят наше гостеприимство, ведь мы очень ценим готовность министра нас навестить».

Она также указала, что угощения обошлись примерно в 50 евро, а конфеты остались от предыдущего визита. Кроме того, финансовую деятельность профсоюза контролирует Ревизионная комиссия, и средства нельзя тратить произвольно. В прошлом году представительские расходы профсоюза составили всего 722,77 евро.

Сколько тратят министерства на угощения и напитки?

Больше всего на угощения и напитки в прошлом году потратило Министерство иностранных дел — 270 000 евро. Правда, сюда также включены расходы на аренду помещений и транспорта, подарки и цветы. Министерство обороны также израсходовало немалую сумму — 240 000 евро. Остальные министерства были значительно экономнее. Минимальные расходы были у Министерства культуры — всего 1744 евро.

Государственный контроль регулярно проверяет такие расходы. Директор департамента аудита и методологии Ильзе Бадере отмечает, что по итогам недавней ревизии серьезных нарушений или чрезмерных затрат выявлено не было.

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