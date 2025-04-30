"Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет!" Зрители возмущены угощением на встрече министра
Во время просмотра новостной передачи зрительницу по имени Илзе поразил накрытый стол, показанный на встрече Министерства образования и науки с представителями педагогов. Увиденное заставило задуматься, не проводятся ли такие мероприятия за счет налогоплательщиков.
В телепередаче были показаны кадры встречи министра образования и науки Даце Мелбарде с представителями профсоюза педагогов. На столе были клубника, черника, печенье, конфеты и вода. Зрительница Илзе в комментарии для передачи Bez tabu отметила, что, по ее мнению, это расточительно: «В то время как нам приходится экономить каждый цент, а деньги нужны на серьезные дела, пора прекратить выделение представительских расходов уже и так щедро оплачиваемым бюрократам. Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет".
Однако выяснилось, что встречу организовало вовсе не Министерство образования и науки, а Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в своих помещениях. Руководительница LIZDA Инга Ванага подчеркнула, что организация не получает финансирование из государственного бюджета: «Мы финансируем свою деятельность из членских взносов. И закуски покупаем сами — в магазине, где дешевле. Надеюсь, зрители не осудят наше гостеприимство, ведь мы очень ценим готовность министра нас навестить».
Она также указала, что угощения обошлись примерно в 50 евро, а конфеты остались от предыдущего визита. Кроме того, финансовую деятельность профсоюза контролирует Ревизионная комиссия, и средства нельзя тратить произвольно. В прошлом году представительские расходы профсоюза составили всего 722,77 евро.
Сколько тратят министерства на угощения и напитки?
Больше всего на угощения и напитки в прошлом году потратило Министерство иностранных дел — 270 000 евро. Правда, сюда также включены расходы на аренду помещений и транспорта, подарки и цветы. Министерство обороны также израсходовало немалую сумму — 240 000 евро. Остальные министерства были значительно экономнее. Минимальные расходы были у Министерства культуры — всего 1744 евро.
Государственный контроль регулярно проверяет такие расходы. Директор департамента аудита и методологии Ильзе Бадере отмечает, что по итогам недавней ревизии серьезных нарушений или чрезмерных затрат выявлено не было.