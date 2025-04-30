"Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет!" Зрители возмущены угощением на встрече министра

В телепередаче были показаны кадры встречи министра образования и науки Даце Мелбарде с представителями профсоюза педагогов. На столе были клубника, черника, печенье, конфеты и вода. Зрительница Илзе в комментарии для передачи Bez tabu отметила, что, по ее мнению, это расточительно: «В то время как нам приходится экономить каждый цент, а деньги нужны на серьезные дела, пора прекратить выделение представительских расходов уже и так щедро оплачиваемым бюрократам. Чернику и клубнику пусть покупают за свой счет".