Исчезающий вид? В Украине пересчитали русскоязычных жителей страны

В КМИС отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины возросло использование украинского языка на Юге и Востоке. На Западе изменений почти не было - как и в 2020 году, так и в 2025 году 85% утверждают, что общаются на украинском языке. В Центре есть некоторый рост пользования украинским языком - с 62% до 68%. В то же время с 16% до 11% стало меньше тех, кто говорит о пользовании русским. Доля тех, кто говорит в равной степени на обоих языках, не изменилась - 18%.