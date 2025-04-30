Исчезающий вид? В Украине пересчитали русскоязычных жителей страны
Большинство жителей Украины (63% респондентов) ответили, что дома общаются на украинском языке и только 13% - на русском.
Как сообщает УНИАН, по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года, сейчас 58% респондентов высказались против изучения русского языка в школе. В 2023 году их было 52%. Для сравнения: в 2019 году 81% считали, что русский язык стоит изучать в школах (хотя и дискуссионным был объем изучения). В то же время с 8% до 52% выросла доля тех, кто против изучения русского языка вообще.
Опрос также показал, что 63% респондентов дома общаются на украинском языке, 13% - на русском языке, а еще 19% ответили, что в равной степени общаются на украинском и русском языках.
По данным КМИС, по сравнению с 2020 годом доля тех, кто общается на украинском языке, выросла с 52% до 63%. В то же время с 25% до 13% стало меньше тех, кто общается на русском языке. Доля тех, кто общается на обоих языках, не изменилась - 18% в 2020 году и 19% сейчас.
В КМИС отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины возросло использование украинского языка на Юге и Востоке. На Западе изменений почти не было - как и в 2020 году, так и в 2025 году 85% утверждают, что общаются на украинском языке. В Центре есть некоторый рост пользования украинским языком - с 62% до 68%. В то же время с 16% до 11% стало меньше тех, кто говорит о пользовании русским. Доля тех, кто говорит в равной степени на обоих языках, не изменилась - 18%.
На Юге с 22% до 39% стало больше тех, кто говорит дома на украинском языке, на Востоке - с 17% до 29%. В то же время в этих регионах с 42% до 24% на Юге и с 53% до 32% на Востоке уменьшилась доля тех, кто говорит на русском языке. Около трети населения этих регионов утверждают, что в равной степени говорят на украинском и русском языках (в 2020 году было около четверти).