Первые осторожные прогнозы на лето: ожидать ли экстремальной жары?
Андрис Виксна, руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в передаче "Uz līnijas" рассказал о том, какой может быть погода этим летом.
По словам Виксны, период экстремальной жары, который наблюдался ранее, постепенно отступает. Лето, можно сказать, немного «отодвинулось назад», и в ближайшие недели погодные условия будут весенними. «Температура будет держаться около отметки в +20 градусов, а ночи останутся прохладными», — пояснил эксперт.
Анализируя прогнозы на июнь и заглядывая в июль, Виксна отметил, что в июне температура все еще будут немного выше климатической нормы. Однако в целом, по его словам, лето в Латвии останется в пределах нормы — как по температуре, так и по количеству осадков. «Мы наблюдаем общую тенденцию: за последние годы лето редко бывает холодным. Отдельные дни могут быть прохладнее, но в целом температура держится в пределах нормы или немного выше нее», — подчеркнул Виксна.
Что касается осадков, то их объем также ожидается на уровне нормы или чуть выше, что характерно для латвийского лета. Эксперт добавил, что на данный момент серьезных погодных аномалий или экстремальных явлений летом прогнозировать не приходится.