Первые осторожные прогнозы на лето: ожидать ли экстремальной жары?

Анализируя прогнозы на июнь и заглядывая в июль, Виксна отметил, что в июне температура все еще будут немного выше климатической нормы. Однако в целом, по его словам, лето в Латвии останется в пределах нормы — как по температуре, так и по количеству осадков. «Мы наблюдаем общую тенденцию: за последние годы лето редко бывает холодным. Отдельные дни могут быть прохладнее, но в целом температура держится в пределах нормы или немного выше нее», — подчеркнул Виксна.